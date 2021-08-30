Нацполиция разоблачила банду, которая незаконно завладела недвижимостью в Киеве на 72 млн грн. ФОТОрепортаж

Следователи и оперативники Нацполиции разоблачили организованную преступную группу на противоправном завладении столичной недвижимостью на 72 млн гривен. В состав ОПГ входили шесть человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Во время досудебного расследования следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с оперативниками Департамента уголовного розыска Нацполиции установили, что организованная преступная группа противоправно завладела пятью объектами элитного недвижимого имущества в столице. Недвижимость принадлежала двум юридическим компаниям. Одно из обществ имеет иностранные инвестиции.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники использовали заранее поддельные правоустанавливающие документы юридических компаний. Без ведома владельцев правонарушители заключали договоры купли-продажи и переоформляли право собственности на недвижимое имущество на одного из членов ОПГ. Противоправно полученное имущество злоумышленники легализовали, а полученные средства распределяли между собой.

В состав преступной группы входило шесть мужчин: 56-летний организатор и пять его сообщников. У всех злоумышленников была своя роль в указанной схеме - псевдодиректор, псевдопокупатель, ответственный за силовой блок при заключении договоров и перевозки средств.

По такой "схеме" фигуранты завладели пятью объектами недвижимости на общую сумму более 72 млн гривен.

19 августа этого года на территории города Киева, Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областей полицейские провели 12 одновременных санкционированных обысков в местах проживания и пребывания членов ОПГ. В результате правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

Трем членам ОПГ объявлен подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.



Фото: сайт полиции

Работники полиции проводят дальнейшие процессуальные мероприятия, направленные на документирование деятельности членов ОПГ. Досудебное расследование проводилось в сотрудничестве и с учетом информации, полученной от Совета бизнес-омбудсмена на основании Меморандума от 07.09.2016.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

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