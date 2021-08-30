После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК "Север". ФОТОрепортаж

После девяти месяцев выполнения боевых задач дома встречали воинов 72 бригады имени Черных Запорожцев и 54-го отдельного разведывательного батальона имени Михаила Тыши.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Белой Церкви на Киевщине встретили отдельную механизированную бригаду Черных Запорожцев, а в Новоград-Волынском Житомирской области - воинов разведывательного батальона.

Личный состав 72 бригады в течение девяти месяцев выполнял задачи по назначению в районе проведения ООС на Авдеевском направлении. Разведчики же, чью военную часть на День Независимости Украины почетно назвали именем Михаила Тыши, несли службу вдоль всей линии разграничения Донецкой области в течение такого же срока.

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Минутой молчания воины и гости торжеств вспомнили погибших побратимов. На территории военного городка 72 бригады в память воинов возложили цветы к памятному знаку погибшим. За эту ротацию погибли три защитника 72 бригады старший солдат Сергей Петраускас, солдат Владислав Мороз, старший солдат Вячеслав Минкин. Навеки останутся в памяти и два воина из 54 батальона старший солдат Александр Пекур и старший солдат Алексей Кайданович.

Среди представителей высшего командования личный состав 72-й бригады приветствовали заместитель командующего Сухопутными войсками ВС Украины генерал-майор Александр Голоднюк, бывший командир 72-й бригады генерал-лейтенант Андрей Грищенко, начальник отдела морально-психологического обеспечения управления ОК "Север" полковник Олег Гуменный.

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За добросовестное выполнение боевых задач военнослужащие 72-й бригады награждены нагрудным знаком Министра обороны Украины "За образцовую службу" и отличием - 9 мм пистолет АПС. От Главнокомандующего ВС Украины - почетным нагрудным знаком "За достижения в военной службе II степени", от командующего Сухопутными войсками ВС Украины - знаком "За особую службу" III степени и ценными подарками. От командующего операцией Объединенных сил - "Козацьким хрестом" I, II и III степеней, знаком отличия "За победу и верность". Вручили подарки и награды и от командующего войсками ОК "Север" и командира собственно бригады - нагрудный знак "Украина или смерть", а также награду - кольцо Черных запорожцев "Адамова голова", медали "За оборону Авдеевки". Присоединился к поздравлениям и наградам Почетный консул Литвы в Луганской области, президент фонда князя Константина Острожского Робертас Габулас. Вручил армейцам награды князя Константина Острожского.

Торжества по случаю возвращения 54-го отдельного разведывательного батальона также прошли с участием гостей и с вручением наград.

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