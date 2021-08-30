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Пьяный водитель сбил супругов с 5-летней дочкой по дороге к базе отдыха на Хортице, - полиция. ФОТО

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На острове Хортица по дороге к базе отдыха, водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на повышенной скорости, травмировал супругов и их пятилетнюю дочь. Его задержали согласно статье 208 УПК Украины. Проводится досудебное расследование уголовного производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"29 августа около 20:00 в отдел полиции № 1 Запорожского районного управления поступило сообщение о том, что на острове Хортица произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

На месте происшествия, полицейские установили, что водитель автомобиля "Honda Accord", 1972 года на автодороге между кафе "Казацкое подворье" и домом отдыха "Пектораль" не соблюдая скоростной режим, осуществил наезд на пешеходов: мужчину и женщину 1986 и 1993 года рождения, а также их малолетнюю дочь", - сказано в сообщении.

Пьяный водитель сбил супругов с 5-летней дочкой по дороге к базе отдыха на Хортице, - полиция 01
Фото: сайт полиции

Обоих родителей с многочисленными травмами доставили в больницу, а ребенка с политравмой госпитализировали в Запорожскую областную детскую больницу. Сейчас ее состояние тяжелое.

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Установлено, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 1,6 промилле алкоголя. За совершение тяжкого правонарушения полицейские задержали мужчину по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Проводится досудебное расследование.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (098) 987-94-44 или "102".

Напомним, в Мелитополе полиция задержала водителя легковушки, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на трех пешеходов.

Топ комментарии

  • Владимир Першин
    Есть вероятность, что отмажется. Страна погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история тому пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 15 месяцев фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной экспертизой - Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.
    ……..
    Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
    А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
    Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
    , https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
  • Oleg Bakhtin
    А чего номер заретушировали? Страна должна знать своих "героев".
  • Александр Александр 66da010f
    Зачем видеозаписи? Не хватает доказательств, чтобы обвинить падлюку в преступлении и закрыть на два месяца в СИЗО? Наверное, отпустили под честное слово алкаша?
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