Пьяный водитель сбил супругов с 5-летней дочкой по дороге к базе отдыха на Хортице, - полиция. ФОТО

На острове Хортица по дороге к базе отдыха, водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на повышенной скорости, травмировал супругов и их пятилетнюю дочь. Его задержали согласно статье 208 УПК Украины. Проводится досудебное расследование уголовного производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"29 августа около 20:00 в отдел полиции № 1 Запорожского районного управления поступило сообщение о том, что на острове Хортица произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

На месте происшествия, полицейские установили, что водитель автомобиля "Honda Accord", 1972 года на автодороге между кафе "Казацкое подворье" и домом отдыха "Пектораль" не соблюдая скоростной режим, осуществил наезд на пешеходов: мужчину и женщину 1986 и 1993 года рождения, а также их малолетнюю дочь", - сказано в сообщении.



Фото: сайт полиции

Обоих родителей с многочисленными травмами доставили в больницу, а ребенка с политравмой госпитализировали в Запорожскую областную детскую больницу. Сейчас ее состояние тяжелое.

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Установлено, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 1,6 промилле алкоголя. За совершение тяжкого правонарушения полицейские задержали мужчину по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Проводится досудебное расследование.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (098) 987-94-44 или "102".

Напомним, в Мелитополе полиция задержала водителя легковушки, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на трех пешеходов.