Лесной пожар ликвидируют на Луганщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На Луганщине возле села Пурдовка вспыхнул лесной пожар. Огонь локализовали и продолжают его тушение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

30 августа в 13:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости помощи лесничеству в ликвидации пожара хвойной подстилки в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района. С помощью техники работники лесничества по периметру зоны пожара проложили минерализованную полосу (проводилась вспашка трактором почвы на определенную ширину).

Благодаря слаженным действиям спасателей, лесников и ВСУ удалось предотвратить распространение огня. От лесников были привлечены 12 единиц техники и 29 работников, от ВСУ - 2 техники и 15 сотрудников, от ГСЧС 6 единиц пожарной техники 35 человек личного состава и штаб Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области. С помощью беспилотного летательного прибора спасатели постоянно осуществляли мониторинг ситуации.

Пожар локализован в 14:30. Тушение пожара продолжается.

Во время пожара погибших и пострадавших не обнаружили.

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