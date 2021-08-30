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В Одессу доставили 133 беженца из Афганистана, - Госмиграция. ФОТОрепортаж

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В Одессу из Бориспольского аэропорта доставили 133 граждан Афганистана, эвакуированных из Кабула самолетом Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Государственной миграционной службы в Одесской области.

"Среди эвакуированных граждан 48 - взрослых, 85 - детей, самому маленькому ребенку 7 дней (родился в аэропорту Кабула, когда его мать ожидала эвакуации). Самой старшей эвакуированной 85 лет и она мужественно помогала другим матерям с детьми. Двоим взрослым оказали медицинскую помощь и госпитализировали сотрудники скорой помощи, благодаря чему им жизни спасены", - сказано в сообщении.

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Всем эвакуированным сделаны тесты на наличие коронавирусной инфекции, заболевших не выявлено.

В Одессу доставили 133 беженца из Афганистана, - Госмиграция 01
В Одессу доставили 133 беженца из Афганистана, - Госмиграция 02
В Одессу доставили 133 беженца из Афганистана, - Госмиграция 03

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  • дмитрий иванов 527db324
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