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Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться с представителями ПКР на церемонии награждения Паралимпиады. ФОТО

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Украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался сфотографироваться с представителями Паралимпийского комитета России на церемонии награждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Трибуну.

Украинец завоевал серебро Паралимпиады-2020 в беге на дистанции 100 метров. Первое и третье места заняли Дмитрий Сафронов и Артем Калашян, которые представляют ПКР.

После церемонии награждения они хотели сделать совместное фото, но украинец отказался.

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Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться с представителями ПКР на церемонии награждения Паралимпиады 01
Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться с представителями ПКР на церемонии награждения Паралимпиады 02

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  • Myroslav Hrabovsky
    Молодець. Вітаю із медаллю!
  • Зэлэный_Змий
    Ну вот есть же нормальные спортсмены. А не эти сраные инвалидки с основной олимпиады...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться с представителями ПКР на церемонии награждения Паралимпиады - Цензор.НЕТ 2358

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