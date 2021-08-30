Застройщик своими силами демонтирует забор ЖК, который пытался без разрешения возвести в Никольской слободке. ФОТОрепортаж

На Никольско-Слободской, 7/9, в Киеве демонтируют строительный забор скандального ЖК Sundance, который планировали возвести в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.

Об этом сообщили Цензор.НЕТ местные жители.

25 августа Департамент городского благоустройства КГГА вынес предписание заказчику строительства ООО "Новая Слободка", на сегодня планировался принудительный демонтаж, но за полчаса до начала работ, застройщик своими силами начал демонтаж.

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Напомним, против строительства ЖК Sundance выступают местные жители и правозащитные организации, так как строительство ведется в пределах прибрежной защитной полосы р. Днепр и достопримечательности "Исторический ландшафт киевских гор и долины реки Днепр". Также, по данным Департамента архитектуры и градостроительства КГГА, градостроительные условия и ограничения на данный земельный участок не выдавались.

15 августа в районе Никольской слободки вновь появилась строительная техника.

19 августа вблизи стройплощадки бетономешалка застройщика въехала в толпу протестующих также там произошла драка.

После этого у стен КГГА прошел пикет с требованием прекратить незаконное строительство в прибрежной зоне Днепра.

Местные жители выступают за создание здесь парка отдыха. Первую очередь парка "Никольская слободка" уже поддержал Киевсовет.

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