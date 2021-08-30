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Парашютист установил рекорд, развернув в небе самый большой флаг. ФОТО

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Площадь флага, который развернул в небе под Киевом подполковник ВСУ Анатолий Глиненко, составляет 530,59 м².

Об этом сообщила в Фейсбуке руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый рекорд Украины в номинации "Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе" был объявлен на аэродроме Бородянка под Киевом после приземления рекордсмена", – написала она.

Установивший рекорд парашютист - военнослужащий военно-морских сил ВСУ, подполковники Анатолий Глиненко.

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Парашютист установил рекорд, развернув в небе самый большой флаг 01

Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Супер!!!Слава Україні!!! Парашютист установил рекорд, развернув в небе самый большой флаг - Цензор.НЕТ 328
  • Alex Uzh
    Фото бомба. І красота ж яка, і прапор її доповнює)
  • Scorpman Y
    кстати, вспомнилось.. там полсотни парашютистов должны были гопак станцевать.. 24го.
    скок подоляку выделили.. 2.5 млн.грн...
    Или ОП(Г) как всегда - деньги распилили и забыли про свой пиар..
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