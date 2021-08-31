Под Одессой раскопали один из самых больших в Украине некрополей жертв сталинских репрессий: НКВДисты расстреляли здесь до 20 тыс. человек. ВИДЕО+ФОТО

Долгое время информация об этом пустыре была засекречена.

Некрополь жертв сталинских репрессий неподалеку от Одессы - может стать самой большой такой могилой в Украине. Поисковики, которые сейчас работают на раскопках, подозревают: под тоннами строительного мусора останки почти 20 тысяч одесситов, которых в 37-38 годах без суда и следствия объявили врагами народа. 8000 из них могли расстрелять именно на этом могильнике, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Шестой километр Овидиопольской дороги, рядом одесский аэропорт. Долгое время информация об этом пустыре была засекречена — это спецобъект НКВД. Здесь похоронены, по разным данным, от 5 до 20 тысяч человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападки на Сталина - это часть атаки на прошлое России, - Лавров

Именно здесь расстреляли деда одессита Федора Бартковского. О месте казни родственника он узнал лишь 13 лет назад — говорит мужчину убили на этом месте 19 октября 1938-го. Показывает фотографию большой семьи — ни один из родственников до последнего не знал, где похоронен дедушка.

Так как земля части могильника была в частной собственности — работы замерли на годы и возобновились только сейчас.

Большое количество забитых деревянных кольев и вокруг растянутая ограничительная лента. Вот так выглядит расстрельная яма, на которую наткнулись во время раскопок. По предварительным данным, внутри там может быть до 80 расстрелянных людей.

Сейчас исследователи определяют места, где лежат останки. Рядом с ними часто находят вещи казненных. Здесь и довоенная обувь и монеты 37 года и даже стеклянные бутылочки самих нквдистов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Посольство США напомнило о годовщине начала "Большого сталинского террора": Надо сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторились. ВИДЕО

"Расстрельные команды брали с собой спирт, духи, чтобы смывать кровь и смывать запахи. Поэтому множество таких бутылочек находится в районе непосредственно ям с останками", - объясняет поисковик Иван Градецкий.

Все работы ведутся только вручную, потому что на каждом шагу кости. Техника работала только вначале - чтобы забрать отсюда тонны мусора, говорят историки.

"Самое ужасное то, что здесь была старая территория городской свалки, и верх цинизма, который тогда происходил, что вырывали в мусорном слое вот эти ямы, туда их сбрасывали, этих людей, или расстреливали и засыпали тем же мусором. Люди даже после смерти оказались в свалке похоронены", — отмечает историк-археолог Татьяна Самойлова.

Многих репрессированных — подозревают исследователи — советская власть расстреляла именно на этом месте. Ведь земля здесь усеяна пулями и гильзами от нагана, пистолета ТТ и винтовки.

"Более 8 тысяч человек , которые были приговорены к смертной казни — из них большая часть, мы так считаем, находится именно здесь. В 2008 году были сделаны первые исследования и раскопки. Тогда были найдены черепа, простреленные вплотную", — говорит руководитель рабочей группы от мэрии Олег Бриндак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг. Такое вот совпадение, - Ткаченко

Все ямы историки маркируют и консервируют, чтобы уже весной начать эксгумацию тел. Только тогда станет известно окончательное количество похороненных здесь жертв НКВД.









