Генерал-майор Крис Донахью - последний американский солдат, покинувший Афганистан. ФОТО дня

Мир облетело фото последнего американского солдата, покинувшего территорию Афганистана в рамках вывода сил из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США в соцсети Фейсбук.

"Последний американский солдат, покинувший Афганистан: Генерал-майор Крис Донахью, командующий 82-й воздушно-десантной дивизией, XVIII воздушно-десантным корпусом и Форт-Брэггом, садится на борт C-17 ВВС США 30 августа 2021 года, завершая миссию США в Кабуле", - прокомментировали в Минобороны США данное фото.

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