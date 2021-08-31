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Генерал-майор Крис Донахью - последний американский солдат, покинувший Афганистан. ФОТО дня

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Мир облетело фото последнего американского солдата, покинувшего территорию Афганистана в рамках вывода сил из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США в соцсети Фейсбук.

"Последний американский солдат, покинувший Афганистан: Генерал-майор Крис Донахью, командующий 82-й воздушно-десантной дивизией, XVIII воздушно-десантным корпусом и Форт-Брэггом, садится на борт C-17 ВВС США 30 августа 2021 года, завершая миссию США в Кабуле", - прокомментировали в Минобороны США данное фото. 

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Генерал-майор Крис Донахью - последний американский солдат, покинувший Афганистан 01

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    И заметьте - последним вышел генерал-майор!
    У нас бы генералы вышли первыми, а последним - солдат Тарас или Богдан.....
  • Sergey Yakovenko
    Ніхто не кидав афганців. Їх 20 років озброювали, навчали, а вони за пару днів все просрали. Просто перестали стріляти.
  • Super Gut
    Если бы на месте американцев были бы кацапы, то последний рашистский солдат тащил бы унитаз
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