На Днепропетровщине среди подсолнухов обнаружили почти 7 тыс. кустов конопли стоимостью 13,5 млн грн, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Почти 7 тыс. кустов стоимостью 13 млн гривен росли на поле между подсолнухов на территории Криничанского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"В ходе операции "МАК" полицейские управления по борьбе с наркопреступностью ДБН, сотрудников отдела аэроподдержки УГАЗ ГПП Украины совместно со следователем отделения полиции № 6 Каменского РУП провели аэроразведку земельного участка площадью 175 га, расположенного между селами в Криничанском районе Днепропетровской области. В ходе обследования они обнаружили между подсолнухами обработанные и ухоженные кусты конопли с признаками культивирования.

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Образцы наркосодержащих растений направили на экспертизу. По ценам "черного" рынка их стоимость составляет более 13,5 млн гривен.

Сейчас полицейские установили владельца земельного участка. После получения результатов экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Принимаются меры по установлению лиц, причастных к насаждению и культивирования наркосодержащих растений.

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Напомним, по действующему законодательству незаконный посев или выращивание конопли в количестве 50 и более растений наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.