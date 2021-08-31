Воин 24-й ОМБр Роман Задорожный погиб 30 августа в зоне ООС в результате российского обстрела, - Львовская ОГА. ФОТО
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Вчера, 30 августа, в районе города Попасная Луганской области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела наших позиций российскими войсками, погиб Роман Задорожный, 1994 года рождения, житель поселка городского типа Добротвор Червоноградского района Львовской области, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"На Востоке погиб боец из Львовщины. 30 августа вблизи Попасной Луганской погиб Роман Задорожный - военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Сочувствуем родным и близким", - говорится в сообщении.
О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.