Задержан мужчина, торговавший на Закарпатье оружием, нелегально вывезенным с территории ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатье СБУ разоблачила и блокировала канал незаконной торговли оружием. По предварительной информации, организатором схемы оказался местный житель, который продавал оружие и средства поражения, которые подпольно вывезли с территории ООС. Злоумышленника задержали с поличным в ходе спецоперации СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как удалось выяснить следствию, организатор подыскивал клиентов через личные связи.

Правоохранители задержали мужчину на одной из улиц Мукачево при попытке сбыта: 2 пистолетов Glock,14-ти гранат с запалами к ним, 22 штык-ножей, прицела ночного видения.

Еще раньше, в ходе досудебного расследования, правоохранители задокументировали факт сбыта злоумышленником автомата АК-74 и двух гранат РГД-5.

Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении ему о подозрении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тайник с боевыми средствами поражения обнаружен в центре Кропивницкого: изъяты реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов. ФОТОрепортаж

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной переправке военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.







