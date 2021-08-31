Задержан мужчина, торговавший на Закарпатье оружием, нелегально вывезенным с территории ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как удалось выяснить следствию, организатор подыскивал клиентов через личные связи.
Правоохранители задержали мужчину на одной из улиц Мукачево при попытке сбыта: 2 пистолетов Glock,14-ти гранат с запалами к ним, 22 штык-ножей, прицела ночного видения.
Еще раньше, в ходе досудебного расследования, правоохранители задокументировали факт сбыта злоумышленником автомата АК-74 и двух гранат РГД-5.
Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении ему о подозрении.
Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной переправке военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.