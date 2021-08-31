СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн. ФОТОрепортаж

СБУ ликвидировала масштабную схему по изготовлению международных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Организовали ее злоумышленники из Волынской, Львовской и Черновицкой областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, стоимость одного поддельного международного свидетельства о вакцинации составляла 1 600 грн. Ежедневно дельцы изготавливали до 20-ти таких "документов". В основном дома. А в одной из областей даже арендовали для этого офис.

Подделки изготавливали с использованием реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины, что позволяло их владельцам беспрепятственно пересекать границу иностранных государств.

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Злоумышленники находили "клиентов" через Интернет, а готовые подделки присылали заказчикам по почте во все регионы Украины.

В ходе проведенных обысков по месту жительства участников сделки и в арендованном офисе изъяты:

- компьютеры, принтеры и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности;

- файлы бланков международных свидетельств о вакцинации;

- дубликаты печатей медицинских учреждений;

- банковские карточки, через которые осуществлялись "расчеты" и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.







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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выявления всех причастных к схеме.

Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Волынской области совместно с Национальной полицией по процессуальному руководству Волынской областной прокуратуры.