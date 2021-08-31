Новости Фото • Коронавирус и карантин

СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн. ФОТОрепортаж

4 72312
СБУ ликвидировала масштабную схему по изготовлению международных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Организовали ее злоумышленники из Волынской, Львовской и Черновицкой областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, стоимость одного поддельного международного свидетельства о вакцинации составляла 1 600 грн. Ежедневно дельцы изготавливали до 20-ти таких "документов". В основном дома. А в одной из областей даже арендовали для этого офис.

Подделки изготавливали с использованием реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины, что позволяло их владельцам беспрепятственно пересекать границу иностранных государств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подделать COVID-сертификат в "Дії" невозможно, - Минцифры

Злоумышленники находили "клиентов" через Интернет, а готовые подделки присылали заказчикам по почте во все регионы Украины.

В ходе проведенных обысков по месту жительства участников сделки и в арендованном офисе изъяты:

- компьютеры, принтеры и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности;
- файлы бланков международных свидетельств о вакцинации;
- дубликаты печатей медицинских учреждений;
- банковские карточки, через которые осуществлялись "расчеты" и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн 01
СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн 02
СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн 03

Также читайте: Госпогранслужба начала применять электронную проверку COVID-сертификатов

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выявления всех причастных к схеме.

Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Волынской области совместно с Национальной полицией по процессуальному руководству Волынской областной прокуратуры.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Та просто трубку не брать с незнакомых номеров должна быть привычка и дело с концом СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн - Цензор.НЕТ 6419
  • Porol ferton
    Это только начало,люди,чтоб не колоть себе заразу и не то придумают.Фиг вы нас так просто уничтожите,рептилоиды мерзкие! 🤣
  • ahuhu
    Мій кум уже кілька разів їздив у Європу з так званим "ковід-сертифікатом".

    Всі коди, все є. Каже, заплатив за нього 1000 гривень.

    Крім того. Цей "сертифікат" не є документом суворої звітності, за підробку якого має бути крисмінальна, чи адміністративна відповідальність.
    Хтось може мені показати статтю в законодавстві саме про покарання за підробку "ковід-сертифікатів"? Конкретно, і тицьніть пальцем. Із пруфами.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости