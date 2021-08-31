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Задержан боевик "самообороны Крыма", который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ. ФОТО

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Задержан боевик "самообороны Крыма", который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ. ФОТО
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на Херсонщине активного участника незаконного вооруженного формирования. Им оказался бывший житель Ялты, который в феврале 2014 года по идейным убеждениям вступил в так называемую "Ялтинскую роту Народной самообороны Крыма". Он с оружием в руках осуществлял патрулирование украинских городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В феврале-марте 2014 года злоумышленник принимал активное участие в противодействии мирным акциям и запугивании патриотически настроенных жителей полуострова.

"Содействие злоумышленника оккупационной "администрации" на территории АР Крым было высоко оценено военным руководством страны-агрессора: он награжден медалью "За возвращение Крыма" Министерства обороны Российской Федерации", - следует из сообщения.

Также отмечается, что контрразведчики СБУ задержали злоумышленника после его приезда на материковую Украину.

В настоящее время пророссийский активист уведомлен о подозрении и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

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Задержан боевик самообороны Крыма, который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ 01
Задержан боевик самообороны Крыма, который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ 02
Задержан боевик самообороны Крыма, который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ 03

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Топ комментарии

  • буков
    Чого вони всі сюди пруться, ще й медалі з собою везуть.
  • Геннадий Дегтярёв 066af48b
    Безвиз приехал оформлять. В Гейропу. Соскучился по цивилизации. Когда в ведре на плечах две извилины, да и те прямые, ходят и патрулировать, и за безвизом. Придурок, если кратко. ))
  • Моцный Лангуст
    Задержан боевик "самообороны Крыма", который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ - Цензор.НЕТ 2872
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