Новый 64-метровый мост построили на Тернопольщине, - ОГА. ФОТОрепортаж
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Для транспорта и пешеходов открылся мост в Лысовцах на Тернопольщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Тернопольская ОГА.
"Это первый мост в этом году, который сдаем в эксплуатацию. Всего на данный момент дорожники ремонтируют 15 мостов Тернопольщины. В планах - ремонт еще семи мостов", - рассказал заместитель главы ОГА Игорь Гайдук.
Мост в Лысовцах длиной 64 м был возведен практически с "нуля". Проезжую часть расширили до 8 м и устроили на мосту две полосы движения и два тротуара по 2,25 м каждый.
Мост - часть трассы государственного значения Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Каменец-Подольский.
Напомним, целью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является комфортный проезд по Украине различными путями.