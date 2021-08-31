"Смерть п#дорам!" - российские "десантники" провели акцию против гомосексуалов. ФОТО

Члены военно-патриотического клуба "Десантник" во Дворце культуры имени Добрынина в Ярославле 29 августа показали миниатюру, в которой высказались против гомосексуалов в рядах ВДВ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский портал 76.ru.

Участники вышли на сцену, подхватив на руки одного из своих товарищей, на котором лежала декорация в виде белого кирпича с надписью "Смерть п#дорам". В конце перфоманса кирпич разбили кувалдой.

Глава ярославского отделения организации ветеранов чеченской войны "Защитник" Тарас Сидорин негативно оценил такое выступление юных десантников. По его словам, это можно расценить как призыв к убийству, что недопустимо.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская пропагандистка Скабеева рассказала, что на Донбасс движутся "колонны украинских гомосексуалистов". ВИДЕО

Аналогичной точки зрения также придерживается директор Дома культуры Игорь Дербин. "Их выходка была для нас неожиданной. Это не было спланировано заранее или согласовано, потому что они знали, что мы не разрешим. <…> Сейчас мы разбираемся в сложившейся ситуации и пытаемся минимизировать негативные последствия", - рассказал он порталу.

В то же время, руководитель военно-патриотического клуба "Десантник" Андрей Палачев ничего предосудительного в выступлении своих воспитанников не увидел. "Детишки просто решили пошутить и нарисовали эту надпись в последний момент. [Гомосексуалам] вообще в России делать нечего", - заявил он.

Также читайте: В школах ряда западных стран детей убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом, - Лавров