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Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне. ФОТОрепортаж

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Президент Украины Владимир Зеленский с супругой в рамках визита в США посетили установленный в Вашингтоне Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Чета Зеленских возложила символические снопы пшеницы к подножию Мемориала. После этого память жертв почтили члены официальной делегации Украины.

Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов был открыт в Вашингтоне в 7 ноября 2015 года. Проект памятника принадлежит американке украинского происхождения Ларисе Курилас. Возведение мемориала осуществлялось за счет государственного бюджета Украины и частных пожертвований.

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Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне 10

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Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 9832
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Потвора зелена ,навіщо ганьбити світлу пам"ять загинувших !!!)))
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні - Цензор.НЕТ 817

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    «Но, слава Конституции США и Первой поправке, гарантирующей свободу слова, "Прямой" аккредитовала пресс-служба Белого дома. Что еще вам нужно знать об открытости власти и свободе слова в Украине?» - пишет он в телеграм-канале.
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