Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская презентовали украиноязычный аудиогид в музее-усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона "Маунт Вернон".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

По данным представителей музея, украинский является шестым по счету языком, используемым в его аудиогидах.

Елена Зеленская напомнила, что это уже 31-й аудиогид на украинском языке в мире, запущенный в рамках проекта культурной дипломатии.

"Это хорошая возможность для украинцев приобщиться к истории Соединенных Штатов на родном языке, - сказала Зеленская. - Благодаря такой народной дипломатии наши народы становятся ближе".

Смотрите: Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне. ФОТОрепортаж

Президент, в свою очередь, обратил внимание на то, Джордж Вашингтон воевал 8 лет, и та война закончилась победой.

"К сожалению, у нас восьмой год подряд идет война, - сказал он. - И мы также верим в победу. И то, что мы здесь, является хорошим знаком".



