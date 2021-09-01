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Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона. ФОТО

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Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская презентовали украиноязычный аудиогид в музее-усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона "Маунт Вернон".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

По данным представителей музея, украинский является шестым по счету языком, используемым в его аудиогидах.

Елена Зеленская напомнила, что это уже 31-й аудиогид на украинском языке в мире, запущенный в рамках проекта культурной дипломатии.

"Это хорошая возможность для украинцев приобщиться к истории Соединенных Штатов на родном языке, - сказала Зеленская. - Благодаря такой народной дипломатии наши народы становятся ближе".

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Президент, в свою очередь, обратил внимание на то, Джордж Вашингтон воевал 8 лет, и та война закончилась победой.

"К сожалению, у нас восьмой год подряд идет война, - сказал он. - И мы также верим в победу. И то, что мы здесь, является хорошим знаком".

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Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона 04

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Топ комментарии

  • Герхард
    Ну вот почему нельзя было эту читу сделать главными по аудиогидам и развлекательным программам, а не доверять этим сраным аниматорам управление государством???!!!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Якось по дурно у звучить - "перша леді". Наче титул, чи якась офіційна псала Хоча насправді правовий статус Лєнки - дружина. І писати треба "Володимир Зєлєнскій з дружиною". Бо статус "перша леді" не передбачений українським законодавством і не несе ніякого ні політичного, ні офіційного, ні правового навантаження. Тим більше, що для не стійкої психіки Лєнки таке згадування у пресі, як "перша леді" спонукає її до не адекватних амбіцій, що проявляється у спробах офіційно закріпити якийсь неофіційний статус за б'юджет ні гроші у не правовий спосіб.
  • Myroslav Hrabovsky
    Порошенко.
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