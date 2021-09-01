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Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Страна 404

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться с представителями ПКР на церемонии награждения Паралимпиады. ФОТО

Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Все просто...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 30 медиа сначала опубликовали, а потом удалили материалы о ДТП с участием "слуги народа" Трухина, - журналистка Романюк. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналист Ткач о Трухине и ДТП: Он дружит с Тищенко, а это значит, что нас ждет еще одна молниеносная история спасения еще одного "слуги народа"

Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Какой свободы слова вам еще нужно?

Читайте на "Цензор.НЕТ": За удаление новости о ДТП с Трухиным изданиям предлагали минимум 200 долларов, в зависимости от "авторитетности", - "Детектор медиа"

Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Ситуация в стране

Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Масштабы растут

Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Путинский сталинизм

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападки на Сталина - это часть атаки на прошлое России, - Лавров

Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Рог изобилия

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Топ комментарии

  • andriy shevchenko 35d270e5
    про стаю павианов за рулем машины - ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО
  • cimbitep
    "рог изобилия" - большой герб Украины.
  • umnik
    Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2239
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