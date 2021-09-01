Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Страна 404
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться с представителями ПКР на церемонии награждения Паралимпиады. ФОТО
Все просто...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 30 медиа сначала опубликовали, а потом удалили материалы о ДТП с участием "слуги народа" Трухина, - журналистка Романюк. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналист Ткач о Трухине и ДТП: Он дружит с Тищенко, а это значит, что нас ждет еще одна молниеносная история спасения еще одного "слуги народа"
Какой свободы слова вам еще нужно?
Читайте на "Цензор.НЕТ": За удаление новости о ДТП с Трухиным изданиям предлагали минимум 200 долларов, в зависимости от "авторитетности", - "Детектор медиа"
Ситуация в стране
Масштабы растут
Путинский сталинизм
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападки на Сталина - это часть атаки на прошлое России, - Лавров
Рог изобилия
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