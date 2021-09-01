Последствия российского обстрела Красногоровки из 120-мм минометов и противотанковой пушки. ФОТОрепортаж

Вчера, 31 августа 2021 года, с 14.35 до 15.25, российско-оккупационные войска с направления оккупированной Старомихайловки совершили обстрел с применением миномета калибра 120 мм (7 мин) и противотанковой пушки МТ-12 (2 снаряда) населенного пункта Красногоровка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Украинская сторона СЦКК акцентирует внимание, что использование данного вооружения запрещено минскими соглашениями.

"В результате обстрела были зафиксированы характерные разрывы в поле в непосредственной близости от жилых домов. Указанные действия вооруженных формирований Российской Федерации свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня. Это также подвергает местное население опасности", - подчеркивается в сообщении.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК уведомила СММ ОБСЕ.

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