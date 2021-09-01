Старшина одной из воинских частей на Закарпатье сбывал метамфетамин и распродавал военное имущество, - ГБР. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба ГБР.
На Закарпатье работники ГБР задержали старшину воинской части, который продавал наркотические вещества военнослужащим, а также сбывал военное имущество.
По данным следствия, старшина получал наркотические вещества от офицера, который находится в зоне проведения ООС, а также через "закладки" от других поставщиков.
После этого он распространял наркотики среди военнослужащих.
Так, 4 августа работники ГБР задокументировали, как военнослужащий продал 52 грамма метамфетамина за 75 тыс. гривен.
Уже 30 августа 2021 г. старшину задержали "на горячем" - во время сбыта около 300 грамм метамфетамина за 405 тыс. гривен. На следующий день ему сообщили о подозрении.
Кроме того, он присвоил и продал имущество воинской части:
- прибор ночного видения за 1700 долларов США;
- 20 штык-ножей с серийными номерами за 10 тыс. гривен.
Уголовное производство начато по факту незаконного приобретения и сбыта наркотических веществ, а также похищения военного имущества (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 410 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.
Работники ГБР также устанавливают причастность к противоправным действиям других военнослужащих.
Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона, оперативное сопровождение - ТУ ГБР Львова.