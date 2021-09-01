Гранаты, гранатометные выстрелы и 3 тыс. патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник боевика "ДНР" Пятнашки. ФОТОрепортаж

СБУ обнаружила новый тайник оружия вблизи линии разграничения: среди изъятого - почти 3000 патронов различного калибра

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ продолжает системную работу по блокированию незаконного оборота оружия и боеприпасов. На этот раз тайник с военными средствами поражения обнаружен в Донецкой области", - говорится в сообщении

По информации следствия, обустроил его один из участников незаконного вооруженного формирования "ДНР" Пятнашка. Боевик спрятал оружие в собственном доме в селе Марьинка Покровского района, вблизи линии разграничения.

Владелец тайника воевал на стороне террористов при захвате своего села оккупантами. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донбасса.

В ходе обыска тайника, расположенного на территории заброшенной жилого здания, изъято:

- почти 3000 патронов различного калибра;

- 5 гранат РГД-5;

- 9 гранат Ф1;

- 2 гранаты РГН;

- запал УДЗ к гранате РГН;

- 8 гранатометных выстрелов ВОГ-17;

- 2 гранатометных выстрела ВОГ-25;

- 2 выстрела к ручному противотанкового гранатомета РПГ-7;

- 3 хвостовика к выстрелам РПГ-7;

- 3 снаряда калибра 23 × 152 мм;

- 2 детонатора для артиллерийского боеприпаса.

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Полученные средства поражения передано на экспертизу.



Фото: сайт СБУ