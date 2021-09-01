Гранаты, гранатометные выстрелы и 3 тыс. патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник боевика "ДНР" Пятнашки. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"СБУ продолжает системную работу по блокированию незаконного оборота оружия и боеприпасов. На этот раз тайник с военными средствами поражения обнаружен в Донецкой области", - говорится в сообщении
По информации следствия, обустроил его один из участников незаконного вооруженного формирования "ДНР" Пятнашка. Боевик спрятал оружие в собственном доме в селе Марьинка Покровского района, вблизи линии разграничения.
Владелец тайника воевал на стороне террористов при захвате своего села оккупантами. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донбасса.
В ходе обыска тайника, расположенного на территории заброшенной жилого здания, изъято:
- почти 3000 патронов различного калибра;
- 5 гранат РГД-5;
- 9 гранат Ф1;
- 2 гранаты РГН;
- запал УДЗ к гранате РГН;
- 8 гранатометных выстрелов ВОГ-17;
- 2 гранатометных выстрела ВОГ-25;
- 2 выстрела к ручному противотанкового гранатомета РПГ-7;
- 3 хвостовика к выстрелам РПГ-7;
- 3 снаряда калибра 23 × 152 мм;
- 2 детонатора для артиллерийского боеприпаса.
Полученные средства поражения передано на экспертизу.