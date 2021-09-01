Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире жилой пятиэтажки в Калуше, - Нацполиция. ФОТО

Мужчина погиб в квартире многоэтажного дома в г.Калуш Ивано-Франковской области в результате взрыва гранаты накануне вечером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Ивано-Франковской области.

"Вчера в 20:15 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире он обнаружил своего сына с телесными повреждениями… Предварительно установлено, что жильцы дома около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал. В квартире, где произошел взрыв, полицейские обнаружили 51-летнего мужчину, который скончался от травм, предположительно полученных в результате взрыва гранаты", - следует из сообщения.

На месте происшествия криминалисты изъяли остатки взрывного устройства, их направят на экспертизу. Следователи начали уголовное производство по предварительной квалификации ч.1 ст.115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией - несчастный случай) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, начато следствие.

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Как позже уточнили в ОО "Объединение участников боевых действий АТО Калушчины" в соцсети Фейсбук, в результате взрыва погиб участник АТО Анатолий Новичонок (24 ОМБр).





