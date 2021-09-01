На подъездном пути к Николаеву стартовал капитальный ремонт. ФОТО
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Отрезок трассы I категории имеет протяженность чуть больше 3-х километров. Участок капитального ремонта простирается от поворота на объездную города Николаева до Терновской кольцевой развязки", - говорится в сообщении.
Сейчас дорожники в рамках президентской программы "Большая стройка" занимаются подготовительными работами - фрезеруют изношенное асфальтобетонное покрытие и разбирают прикромочные плиты в направлении города.
Движение транспорта осуществляется по одной полосе.
После ремонта новое покрытие будет способно выдерживать значительные нагрузки, которым каждый день подвергается этот участок дороги из-за интенсивного трафика фур.
Напомним, целью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является комфортный проезд по Украине различными путями.