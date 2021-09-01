Одесский пограничник брал с торговцев по $300 за беспрепятственный проезд машины с товаром, - СБУ. ФОТО

СБУ в Одесской области задержали военнослужащего Подольского пограничного отряда ГПСУ, который наладил коррупционную схему.

Пограничник систематически получал "плату" от местных предпринимателей за "разрешение" на проезд пограничной территорией в одном из районов Одесской области автомобилей с товарами народного потребления, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Такса злоумышленника была фиксированной и составляла по 300 американских долларов за проезд одного автомобиля с товаром. Таким образом пограничник организовал себе дополнительную ежемесячную "прибавку" в несколько десятков тысяч гривен к официальной заработной плате, а его начальники не обратили внимание, или не хотели обращать на то, как повысился уровень благосостояния подчиненного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 сентября сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали военнослужащего при получении от одного из предпринимателей $900 за три автомобиля, "пропущенные" за прошлый месяц. По данным источника из правоохранительных органов, чуть раньше пограничник получил еще $300 от этого же предпринимателя в качестве задатка.

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