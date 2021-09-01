Трех граждан Украины, входящих в банду автоугонщиков, задержали в Польше. ФОТОрепортаж

Полиция польского Катовице вместе с антитеррористическим подразделением и пограничниками задержали шестерых членов польско-украинской преступной группы, которая занималась похищением автомобилей и мотоциклов, скупкой похищенных автомобилей и наркопреступностью.

Задержанные - трое украинский и трое поляков, уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Правоохранители изъяли у них четыре мотоцикла и автомобиль, автозапчасти, 1,5 кг амфетамина, марихуаны и наличные.

Делом банды, участники которой с 2020 года по всей стране угоняли транспортные средства и скупали похищенные автомобили и запчасти к ним, с апреля занимались сотрудники уголовного отдела главного штаба полиции Силезского воеводства. Расследование контролировала районная прокуратура в Мышкуве.

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"Следователи отработали преступную группу и собрали доказательства, а затем приступили к аресту. Им помогали полицейские из Независимого подразделения по борьбе с терроризмом в Катовице, а также офицеры пограничной службы из Гребенного и Руды-Шленской. В результате скоординированной акции в нескольких городах Силезии и Малой Польше всего арестовано шесть мужчин - трое граждан Украины и трое граждан Польши", - сообщили в полиции Силезии.

Во время обысков правоохранители изъяли, в частности, четыре мотоцикла и легковой автомобиль, а также автозапчасти стоимостью примерно 500 000 злотых. Они также обнаружили электронные устройства, используемые для кражи транспортных средств, и 56 000 злотых наличными. Кроме того, силовики обнаружили 1,5 кг амфетамина и 300 граммов марихуаны, а также оборудование, используемое для профессионального выращивания конопли.

Всем задержанным предъявлены обвинения. Двое граждан Украины взяты под временный арест. Остальные задержанные попали под надзор полиции.

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