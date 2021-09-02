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Высунул язык: пресс-секретаря президента Никифорова раскритиковали за дурашливое фото из Вашингтона. ФОТО

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Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опубликовал в соцсетях дурашливое фото из американской столицы.

Фото опубликовано в Instagram пресс-секретаря, сообщает Цензор.НЕТ.

Никифоров запостил две фотографии: на одной он задумчиво смотри вдаль, на другой с высунутым языком делает вид, что "держит" Монумент Вашингтона. "1 или 2?" - предложил он подписчикам выбрать.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Sergii Nykyforov (@sergii.nykyforov)

Комментарии оказались преимущественно негативными.

"Дядя, ты дурак? Это смешно?", "Ляяяяяя, ты клоунидзе", "Я думала, это, может, фотошоп какой-то. Но нит. Какой позор сейчас представляет Украину на высшем уровне", "Испанский стыд", - пишут комментаторы.

Нашлись и те, кто поддержал веселое настроение Никифорова: они оставляют смеющиеся смайлики и предлагают оставить вторую фотографию.

Топ комментарии

  • Mike Redford
    хорошо что только язык . мог бы высунуть кое-что другое .
  • Roman Kovalyov
    Это официальное лицо в составе делегации, неадекват полнейший! Завтра русопропаганда напишет что Вашингтон посетели украинские юродивые попрошайки во главе с клоуном и будут правы, к сожалению, не говоря уже о том какое мнение сложится у американской стороны о делегации.
  • Випадково Зазирнув c2250368
    Дегенерат.
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