Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном. ФОТО

Злоумышленник вырыл на месте захоронения яму глубиной около 1,5 метров.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Акт вандализма осуществили в урочище "Сосенки", где захоронено около 17,5 тыс. жертв Холокоста.

"Вчера была обнаружена яма глубиной более 1,5 метра, видны многочисленные кости. Копатель испугался прохожих и покинул место преступления, оставив после себя все рабочие инструменты", - сказано в сообщении организации.

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"Увидели яму, сверху прямо кости, в яме кости человеческие. Того, кто копал, кто-то напугал, и он бросил там всё, не маскируя яму. Там ведро, кости, кости сверху, перчатки. Была следственно-оперативная группа, снимали отпечатки пальцев с кирки, которую он оставил", - прокомментировали руководитель организации "Ривненская еврейская община" Геннадий Фраерман.

В полиции открыли дело о надругательстве и разыскивают того, кто вырыл яму.

"В яме находилась лопата, а поблизости — человеческие останки. По части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой) открыто уголовное производство и проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершенному преступлению", - пояснила пресс-секретарь областной полиции Светлана Карачун.

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Санкция этой статьи предусматривает штраф до 3400 гривен, арест на срок до полугода, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

1 сентября работники спецкомбината закопали яму.

В этом году незаконные раскопки в урочище "Сосенки" осуществлялись не впервые - весной, когда сошел снег, тоже находили раскопанные места.