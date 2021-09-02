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Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ. ФОТОрепортаж

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В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В честь приезда главы Украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага. Это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства.

Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ 01
Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ 02
Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ 03

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Дурне поїхало в турне? Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3104
  • violator
    умным и честным Зелю считают только его недалекие избиратели . насекомые и иные низшие формы жизни . совпадение господа зебобики ? Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 163
  • Andy Tiger
    там ближче до Мексики, ціни на кокс нижчі
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