Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ. ФОТОрепортаж
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В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В честь приезда главы Украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага. Это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства.