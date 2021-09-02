Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ. ФОТОрепортаж

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В честь приезда главы Украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага. Это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства.







Читайте также: Кулеба: Зеленский и Байден вывели отношения Украины и США на новый уровень