Пятикилометровый участок дороги полностью отремонтировали на Ривненщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Между селом Данчимост и городом Костополь полностью отремонтировали 5-км участок дороги, который является частью трассы государственного значения Н-25 Городище - Ривне - Староконстантинов.

Об этом сообщает в Facebook глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Это совсем другой, новый подход к работам. Если в 2017-2018 годах в области делался ремонт путем замены только верхнего слоя, то сегодня мы реконструируем основу. Она сделана из органично-минеральной смеси. Далее идет нижний слой - крупнозернистый асфальт, и верхний - щебеночно-мастичный асфальтобетон", - подчеркнул глава ОГА.

По словам Коваля, такая технология делает дорожное полотно более стойким.

Дорожники, по данным Ривненской ОГА, обустроили также пешеходные дорожки и тротуары, автобусные остановки, дорожные знаки, перильное и барьерное ограждения, световые опоры, освещение, разметку и капитально отремонтировали мост (км 112+623).

Стоимость ремонта участка составила более 120 млн гривен.

Напомним, целью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является комфортный проезд по Украине различными путями.

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