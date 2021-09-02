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Пятикилометровый участок дороги полностью отремонтировали на Ривненщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

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Между селом Данчимост и городом Костополь полностью отремонтировали 5-км участок дороги, который является частью трассы государственного значения Н-25 Городище - Ривне - Староконстантинов.

Об этом сообщает в Facebook глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Это совсем другой, новый подход к работам. Если в 2017-2018 годах в области делался ремонт путем замены только верхнего слоя, то сегодня мы реконструируем основу. Она сделана из органично-минеральной смеси. Далее идет нижний слой - крупнозернистый асфальт, и верхний - щебеночно-мастичный асфальтобетон", - подчеркнул глава ОГА.

По словам Коваля, такая технология делает дорожное полотно более стойким.

Дорожники, по данным Ривненской ОГА, обустроили также пешеходные дорожки и тротуары, автобусные остановки, дорожные знаки, перильное и барьерное ограждения, световые опоры, освещение, разметку и капитально отремонтировали мост (км 112+623).

Стоимость ремонта участка составила более 120 млн гривен.

Напомним, целью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является комфортный проезд по Украине различными путями.

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Пятикилометровый участок дороги полностью отремонтировали на Ривненщине, - ОГА 01
Пятикилометровый участок дороги полностью отремонтировали на Ривненщине, - ОГА 02
Пятикилометровый участок дороги полностью отремонтировали на Ривненщине, - ОГА 03

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Топ комментарии

  • Eugen Mk
    Давычо, вот именно при зеприденте и начали? А мне вот напремер вспоминаецца, что ремонт под Броварами на котором терь гордо висят таблички "велике крадивництво" ещё при Гройсмане начат был. Годом ранее одесскую в районе Жашкова делать начали - и там терь тоже "вялике крадивництво" висит.

    Пиарицца стали на дорогах дохрена - это факт, да.
  • Yuriy Smith
    у меня у соседки теть Вали корова разродилась и вот тебе - БЫЧОК!
    ура, это достойно новости тут - не ну а чо - совершенно такая же новость - строитель построил дом, или служитель отслужил месяц или поп отпел покойника, или продавец продал Васе бытылку.
  • Yuriy Smith
    "Это совсем другой, новый подход к работам. Если в 2017-2018 годах в области делался ремонт путем замены только верхнего слоя, то сегодня мы реконструируем основу. Она сделана из органично-минеральной смеси. Далее идет нижний слой - крупнозернистый асфальт, и верхний - щебеночно-мастичный асфальтобетон", - подчеркнул глава ОГА. Источник: https://censor.net/ru/p3285896\\\\\\\\\\\\\\\\\\

    и вот это дороже получилось чем на Байденщине строят бетонные шоссе.
    (мммм, этот хруст свежих купюр в чемодане Главаря ОГА, ага))))
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