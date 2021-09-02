Пятикилометровый участок дороги полностью отремонтировали на Ривненщине, - ОГА. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает в Facebook глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
"Это совсем другой, новый подход к работам. Если в 2017-2018 годах в области делался ремонт путем замены только верхнего слоя, то сегодня мы реконструируем основу. Она сделана из органично-минеральной смеси. Далее идет нижний слой - крупнозернистый асфальт, и верхний - щебеночно-мастичный асфальтобетон", - подчеркнул глава ОГА.
По словам Коваля, такая технология делает дорожное полотно более стойким.
Дорожники, по данным Ривненской ОГА, обустроили также пешеходные дорожки и тротуары, автобусные остановки, дорожные знаки, перильное и барьерное ограждения, световые опоры, освещение, разметку и капитально отремонтировали мост (км 112+623).
Стоимость ремонта участка составила более 120 млн гривен.
Напомним, целью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является комфортный проезд по Украине различными путями.