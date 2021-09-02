Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой выявлен на окраине Марьинки, - ООС. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Госпогранслужбы Украины из состава Объединенных сил обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Схрон с боеприпасами выявили оперативные подразделения 11-го пограничного отряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

В рамках открытого уголовного производства, общая межведомственная группа в составе пограничников и сотрудников Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил в заброшенном здании на окраине Марьинки Донецкой области обнаружила скрытое место хранения военных средств поражения.

"Из тайника правоохранители изъяли более 1700 патронов различных калибров, в том числе крупнокалиберных, более 30 гранат различных типов, 3 снаряда к пушке калибра 30 мм, взрыватели и запалы к гранатам", - следует из сообщения.

Подчеркивается также, что выявленные военные средства поражения в установленном порядке изъяты представителями Службы безопасности Украины. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к обустройству опасного укрытия.

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