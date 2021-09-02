Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США. ФОТОрепортаж

В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами Украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский отметил действенную двухпартийную и двухпалатную поддержку в Конгрессе США, которая является важной основой стратегического партнерства и базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах.

"Мы продолжаем отстаивать общие с Соединенными Штатами демократические ценности и заинтересованы в выводе стратегического партнерства на качественно новый уровень", - сказал президент.

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Глава государства предложил американской стороне принять участие в реализации представленного им в Вашингтоне Плана трансформации украинской экономики.

Зеленский также ознакомил представителей Конгресса с реформами, которые внедряются в Украине. В частности антикоррупционную политику и судебную реформу.

Значительное внимание собеседники уделили вопросам безопасности ситуации вокруг Украины и в регионе, ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму. Отдельной темой для диалога стала политика безопасности проблематика, связанная с реализацией Россией проекта "Северный поток - 2".

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"Санкционное давление на этот проект должно быть сохранено. Только санкции США в отношении "Северного потока - 2" могут стимулировать РФ к договоренностям и их соблюдению ", - убежден Зеленский.

Президент также выразил заинтересованность Украины в расширении сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере образования. Также он поблагодарил американскую сторону за лечение и реабилитацию украинских военных и отметил, что рассчитывает на поддержку США в создании сети лечебно-реабилитационных центров для военных в Украине.

Кроме того, во время разговора стороны обсудили события в Афганистане и шаги, которые осуществляют Украина и Соединенные Штаты Америки для эвакуации своих граждан из этой страны. Сопредседатель Украинского кокуса Марси Каптур заверила Президента в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и всех положительных преобразований в нашем государстве.

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