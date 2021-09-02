Грузовик повредил в центре Киева новый фонтан, который Кличко открыл только вчера. ВИДЕО+ФОТО
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Грузовой автомобиль повредил новый фонтан на Арсенальной площади, который мэр Киева Виталий Кличко открыл 1 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда".
Как видно из фото и видео, грузовик, вероятно, пытался проехать через фонтан, но повредил плитку и частично провалился под землю.
По словам руководителя пресс-службы КГГА Екатерины Барановой, в мэрии знают о повреждении фонтана и сейчас находятся на связи с РГА. Подробные комментарии она пообещала предоставить позже.
Пресс-секретарь районной полиции Оксана Тищенко сообщила, что у них зафиксировано обращение об аварии на Арсенальной площади, на место выехали правоохранители.
Правовую квалификацию событию предоставят позже.