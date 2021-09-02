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Грузовик повредил в центре Киева новый фонтан, который Кличко открыл только вчера. ВИДЕО+ФОТО

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Грузовой автомобиль повредил новый фонтан на Арсенальной площади, который мэр Киева Виталий Кличко открыл 1 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда".

Как видно из фото и видео, грузовик, вероятно, пытался проехать через фонтан, но повредил плитку и частично провалился под землю.

По словам руководителя пресс-службы КГГА Екатерины Барановой, в мэрии знают о повреждении фонтана и сейчас находятся на связи с РГА. Подробные комментарии она пообещала предоставить позже.

Пресс-секретарь районной полиции Оксана Тищенко сообщила, что у них зафиксировано обращение об аварии на Арсенальной площади, на место выехали правоохранители.

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Правовую квалификацию событию предоставят позже.

Грузовик повредил в центре Киева новый фонтан, который Кличко открыл только вчера 01
Фото: сайт КГГА

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  • Гундяй Крестовоздвиженский
    воділа за Зеленського голосував?
  • Myko
    Мелкая пакость мелких клоунов.
  • Ла-ла-ла-ла
    73% так їздять
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