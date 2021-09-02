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Растрата 5 млн гривен на расчистке ручья: Прокуратура провела обыски на КП "Плесо". ФОТО

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В помещениях киевского коммунального предприятия "Плесо" прошел ряд обысков по факту растраты 5 млн грн средств местного бюджета его должностными лицами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Установлено, что по результатам проведения публичных торгов компания-победитель взяла на себя обязанность по выполнению работ по расчистке ручья Вершинка в Соломенском районе города Киева. Работы якобы проводились с 2.12.2020 по 1.01.2021 и стоили местному бюджету почти 5 млн грн, уплаченные подрядной организации в полном объеме. В марте 2021 года при осмотре ручья Вершинка и прилегающей территории установлено отсутствие выполнения каких-либо работ.

В ходе обыска на обнаружены и изъяты копии актов приема-передачи выполненных работ по указанному тендеру и поддельное решение о проведении выемки необходимых следствию документов.

Кроме того, следствие зафиксировало отсутствие подрядной организации по месту регистрации, что может свидетельствовать о фиктивном характере взаимоотношений субъекта предпринимательской деятельности и коммунального предприятия.

Сейчас решается вопрос сообщение о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Задержан член правления "Укрпрофздравницы", требовавший 1 млн грн за отчуждение санатория профсоюзов, - прокуратура. ФОТОРастрата 5 млн гривен на расчистке ручья: Прокуратура провела обыски на КП Плесо 01
Растрата 5 млн гривен на расчистке ручья: Прокуратура провела обыски на КП Плесо 02

Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Лише реальні строки з конфіскацією можливо трохи вгамують цю корупційну вакханалію !!!)))
  • Cтарий Кінь
    Кожна така справа в Україні збагачує прокурорів та судей. Тому і немає ні конфіскацій, ні посадок.
  • Cтарий Кінь
    Завищують бо, треба прокурорам та суддям давати хабара за розвал справи.
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