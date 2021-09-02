Новости Фото

Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ. ФОТОрепортаж

11 74229
Рекламное агентство занималось разработкой информационных кампаний для террористических организаций "ЛДНР" и оккупационной "власти" Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Расследованием установлено, что фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, оккупированном Крыму и распространяли через местные СМИ.

В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины.

Среди "архивов" агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Семья у нас у всех одна - Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" и другие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Instagram удалил пост "главы" оккупационного "парламента" Крыма Константинова о террористе Захарченко

"В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: "сохранил мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия","Весна победой нашей. Крым Единая Россия","Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!","Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

Сейчас СБУ расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Следственные действия продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия передумала ликвидировать компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - СМИ

Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 01
Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 02
Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 03
Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 04
Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 05
Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 06
Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 07
Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 08
Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 09

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Solomon c5c4359c
    И 7(!) лет никто не видел, чем скоты занимаются?
  • Andy Jumeirach
    сім років Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 3571

    у Київі Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 3571
    це ганьба- ганьбезна ! Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 4838
  • Horvi Hor d3d97a8c
    Так а название этой конторы можно?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости