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Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за урагана "Ида". Рекордные осадки привели к наводнениям и опасным условиям на дорогах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я объявляю чрезвычайное положение, чтобы помочь жителям Нью-Йорка, пострадавшим от сегодняшнего шторма", - заявила губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал наводнение и погоду в среду вечером "историческим погодным явлением". Национальная метеорологическая служба впервые объявила о внезапном наводнении в Нью-Йорке.

Почти все линии метро Нью-Йорка были остановлены поздно вечером в среду, поскольку "Ида" принес проливной дождь, угрозу внезапных наводнений и торнадо в некоторых частях северной части Средне-Атлантических штатов.

Мэр Нью-Йорка призвал людей оставаться дома.

"Пожалуйста, держитесь подальше от улиц сегодня вечером, и позвольте нашим службам быстрого реагирования и службам экстренной помощи сделать свою работу. Если вы думаете о выходе на улицу, не делайте этого. Держитесь подальше от метро. Держитесь подальше от дорог. Не заезжайте на эти дороги. Оставайтесь внутри", - заявил он.

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Ураган Ида привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро 01
Ураган Ида привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро 02
Ураган Ида привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро 03
Ураган Ида привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро 04
Ураган Ида привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро 05
Ураган Ида привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро 06
Ураган Ида привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро 07

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А я писал раньше шо ссаныч - это зеленый антихрист. А карено вирисы, наводнения, пожары это все кара господня человечеству, что иудей правит православными христианами. По сути до 2019 года, а особенно при Порошенко такого звиздеца как счас творится - не было Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 6927
  • 5 копійок
    Вот что Вовка животворящий делает. Астанавись!
  • violator
    ничего не понимаю . в Америку полетели Вова и Лена а ураган назвали Ида Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 2113
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