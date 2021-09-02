Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет. ФОТО

2 сентября 1996 г. Национальный банк ввел в обращение национальную валюту Украины - гривню, и ее сотую часть - копейку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Музея денег НБУ в Facebook.

Во время денежной реформы в обращение были введены банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен. Номинал 200 гривен украинцы увидели только в 2001 году, 500 гривен - в 2006-м, а 1000 гривен - 2019-го.

"Еще до провозглашения Независимости Украины, в апреле 1991 года, началась подготовка к изготовлению национальных денежных знаков. Тогда же провели конкурс среди художников-графиков на эскиз дизайна будущей национальной валюты.

Работу, которую предложили художник-график Василий Лопата и дизайнер Борис Максимов, признали лучшей. Им поручили разработать дизайн для первых банкнот гривни всех номиналов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что художник не всегда может воплотить все свои творческие замыслы, поскольку он находится в суровых границах, обусловленных производственным процессом и технологическими особенностями денег: "Разработчикам эскиза нужно всегда учитывать тот факт, что на каждой банкноте будет размещаться ряд защитных элементов. Десятки дизайнов гривен так и не увидели свет, а некоторые идеи воплощались только с годами".

По случаю праздника, музей НБУ поделился эскизам банкнот номиналами 50, 100 и 200 гривен, которые создал Василий Лопата, однако они так и не были напечатаны и введены в обращение.

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Художник предложил для эскиза 50 гривен два варианта портрета украинского историка и председателя Центральной Рады Украинской Народной Республики Михаила Грушевского. Обратную сторону украшало изображение Педагогического музея, в здании которого размещались Украинская Центральная Рада (1917-1918) и Директория УНР (1918-1919).

Образ поэта Тараса Шевченко на аверсе 100 гривен, по воспоминаниям Василия Лопаты, удался ему с шестого или седьмого раза. Именно портрет Тараса Шевченко автор эскизов гривни считает лучшим из всей серии его работ.

По эскизу Василия Лопаты фирма "Сanadian Banknote Company" изготовила пробный оттиск будущей 100-гривневой банкноты. На лицевой стороне, слева от портрета поэта, поместить слова: "Верховная Рада Украины провозглашает независимость Украины и создание государства Украина. 24 августа 1991 ".

При разработке эскиза банкноты номиналом 100 гривен Василий Лопата предложил для реверса изображение красного корпуса Киевского национального университета. Однако на банкноте, которая была введена в обращение в 1996 году, вместо университета находилось изображение колокольни Софийского собора в Киеве. И только на банкноте образца 2014 г. идея Василия Лопаты была воплощена именно так, как это представлял художник.

Банкнота 200 гривен была запланирована как резервная, однако ее дизайн тоже был разработан художником. На лицевой стороне банкноты был помещен портрет Леси Украинки. Василий Лопата выполнил два варианта портрета поэтессы для банкнот этого номинала.



Фото: Музей денег НБУ

"Сегодня над разработкой дизайна банкнот работают специалисты Банкнотно-монетного двора НБУ. Обычно коллектив разработчиков состоит из десяти опытных художников-дизайнеров, которые имеют необходимые знания и навыки.

Работа над дизайном банкноты чрезвычайно сложная и может длиться около года. За это время создается не только дизайн банкноты, но и разрабатывается система защиты от фальсификации. На банкнотах используется несколько видов печати. Для этого технического процесса необходимы печатные формы для изготовления и копирования которых используют матрицы и лазерная гравировка. Несомненно, такие особенности процесса печати денег влияют на окончательный дизайн банкнот, которые попадают в наши кошельки.

В Национальном банке для разработки и утверждения дизайна банкнот, а также оборотных монет, создан Экспертный совет, который также может привлекать специалистов из профильных отраслей к вопросам создания дизайна украинских денег", - говорится в сообщении.