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"Садился в машину": в центре Днепра взорвался автомобиль Subaru, водитель чудом уцелел. ФОТОрепортаж

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Взрыв в автомобиле произошел в четверг днем на ул. Литейной в Соборном районе Днепра, в результате происшествия телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля, других пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Сообщение поступило в полицию сегодня, 2 сентября, около 12. По предварительной информации, взрыв произошел в салоне автомобиля "Subaru" в районе переднего пассажирского сиденья", - говорится в сообщении.

Садился в машину: в центре Днепра взорвался автомобиль Subaru, водитель чудом уцелел 01

По данным правоохранителей водитель доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия по ул.Литейной работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя.

Садился в машину: в центре Днепра взорвался автомобиль Subaru, водитель чудом уцелел 02

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации указанного события.

Садился в машину: в центре Днепра взорвался автомобиль Subaru, водитель чудом уцелел 03
Фото: сайт полиции

Как сообщила Depo.Днепр пресс-секретарь ГУ Нацполиции Днепропетровщины Анна Старчевская, взрыв произошел в тот момент, когда владелец садился в транспортное средство. При этом, по предварительным данным, взорвалась сумка, которая лежала на переднем пассажирском сиденье.

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У мужчины после взрыва легкая контузия. Полиция в настоящее время устанавливает обстоятельства происшествия и решает вопрос с правовой квалификацией случившегося.

Садился в машину: в центре Днепра взорвался автомобиль Subaru, водитель чудом уцелел 04
Садился в машину: в центре Днепра взорвался автомобиль Subaru, водитель чудом уцелел 05
Садился в машину: в центре Днепра взорвался автомобиль Subaru, водитель чудом уцелел 06
Фото: сайт Днепр.Оперативный

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Топ комментарии

  • Cтарий Кінь
    100-200 тротилу?! Це, вже занадто. РГД-5 містить 110 гр
  • Эдмонд Саакян
    Ф-5 это граната диванных вояк в ФБ)))
    Взрывается при нажатии кнопки F-5.
  • Gal
    200 гр тротилу? Блін, та з того Subaru одні рамочки б залишились
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