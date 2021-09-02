Подпорными стенками из габионов укрепляют крутые склоны на Закарпатье, - ОГА. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Закарпатская ОГА.
Отмечается, что в ходе президентской программы "Большая стройка" будут возведены две стены длинной 32 метра, а еще одна - 35 метров.
В рамках ремонта на участке также сняли изношенное покрытие, усилили основу и уложили новое дорожное полотно.
Кроме того, продолжается восстановление сразу нескольких дорог области.
"В частности работы продолжаются на региональном маршруте Р-21 Долина - Хуст, соединяющийем нашу область с Ивано-Франковской. Общая протяженность пути - 128,8 км, из них 83 км - в Закарпатье", - подчеркнул замглавы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.
Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на Закарпатье также восстанавливают туристический маршрут через Перечин.