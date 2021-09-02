Подпорными стенками из габионов укрепляют крутые склоны на Закарпатье, - ОГА. ФОТОрепортаж

В селе Березово Хустского района Закарпатской области строят три подпорные стенки из габионов. Они предназначены для укрепления крутых склонов, которые подвержены оползням.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Закарпатская ОГА.

Отмечается, что в ходе президентской программы "Большая стройка" будут возведены две стены длинной 32 метра, а еще одна - 35 метров.

В рамках ремонта на участке также сняли изношенное покрытие, усилили основу и уложили новое дорожное полотно.

Кроме того, продолжается восстановление сразу нескольких дорог области.

"В частности работы продолжаются на региональном маршруте Р-21 Долина - Хуст, соединяющийем нашу область с Ивано-Франковской. Общая протяженность пути - 128,8 км, из них 83 км - в Закарпатье", - подчеркнул замглавы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на Закарпатье также восстанавливают туристический маршрут через Перечин.

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