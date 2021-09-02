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"Хозяйственный" пенсионер разобрал по камешку пешеходную аллею в Днепре. ФОТО

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Когда о его поступке написали в соцсетях, мужчина вернул всю брусчатку на место.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Впервые о случившемся рассказал в Фейсбук-сообществе "Наш Тополь 1" пользователь Владимир Бондаренко (сейчас пост удален).

"По камушку мужчина начал разбирать пешеходную дорожку. На фото видны плоды его действий! Как быть обычным жителям? Теперь на этом участке можно спотыкаться и падать!", - говорилось в посте.

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Хозяйственный пенсионер разобрал по камешку пешеходную аллею в Днепре 01

В комментариях пользователи соцсети отметили, что пенсионера видят там уже не впервые: мужчина якобы каждый день приходил и уносил с собой брусчатку.

Позже Бондаренко сообщил, что свой пост про вандализм пенсионера удаляет, так как виновник вернул брусчатку на место.

"Как ни удивительно, но хорошо, когда люди вменяемые и осознают свои ошибочные поступки! На сегодняшний момент тротуарная дорожка восстанавливается! И было обещано, что полностью восстановиться! Пост о вандализме по-Тимуровски удаляется!" - написал Бондаренко. В комментариях он отметил, что дорожку восстанавливает тот же мужчина, который ее разобрал.

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Хозяйственный пенсионер разобрал по камешку пешеходную аллею в Днепре 02

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Топ комментарии

  • ван панчмен
    Пешеходная аллея на которой стоит машина рядом с украденной брусчаткой. И этот народ утверждает что во всем виноваты власти.
  • Нестор Нетописець
    А що толку від такого "відновлення", якщо плитка просто накладена і все?
  • Дамир Терентьев
    Вот старый совковый *****-несун! Хозяйственный пенсионер разобрал по камешку пешеходную аллею в Днепре - Цензор.НЕТ 6345 злится наверное что "варёнка" не по 2.20!
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