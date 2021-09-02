"Хозяйственный" пенсионер разобрал по камешку пешеходную аллею в Днепре. ФОТО

Когда о его поступке написали в соцсетях, мужчина вернул всю брусчатку на место.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Впервые о случившемся рассказал в Фейсбук-сообществе "Наш Тополь 1" пользователь Владимир Бондаренко (сейчас пост удален).

"По камушку мужчина начал разбирать пешеходную дорожку. На фото видны плоды его действий! Как быть обычным жителям? Теперь на этом участке можно спотыкаться и падать!", - говорилось в посте.

Смотрите: Вандалы за полчаса сломали в днепровском парке 16 урн. Горожане просто наблюдали за их буйством. ВИДЕО

В комментариях пользователи соцсети отметили, что пенсионера видят там уже не впервые: мужчина якобы каждый день приходил и уносил с собой брусчатку.

Позже Бондаренко сообщил, что свой пост про вандализм пенсионера удаляет, так как виновник вернул брусчатку на место.

"Как ни удивительно, но хорошо, когда люди вменяемые и осознают свои ошибочные поступки! На сегодняшний момент тротуарная дорожка восстанавливается! И было обещано, что полностью восстановиться! Пост о вандализме по-Тимуровски удаляется!" - написал Бондаренко. В комментариях он отметил, что дорожку восстанавливает тот же мужчина, который ее разобрал.

Читайте: Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном. ФОТО