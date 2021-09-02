Погибшего на Донбассе воина 24-й бригады Романа Задорожного похоронили на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

2 сентября, в поселке городского типа Добротвор Червоноградского района Львовской области состоялось прощание с Романом Андреевичем Задорожным, 1994 года рождения, старшим солдатом, заместителем командира боевой машины - наводчиком-оператором 2-го отделения 3-го взвода 7-й роты 3-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 30 августа около 19.00 в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время обстрела наших позиций из противотанкового ракетного комплекса. Умер во время эвакуации.

Об этом собщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук волонтера Роксаны Терлецкой.

Роман Задорожный родился 09 июня 1994 года. Окончил местную школу, после чего в 2012 году получил специальность "электрогазосварщик". Принимал активеу участие в Революции Достоинства, впоследствии добровольно отправился на фронт.

У него остались родители, трое сестер и брат.