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35-летний мужчина хотел прыгнуть с балкона 9-го этажа на Киевщине: его спасли полицейские. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киевской области полицейские спасли мужчину от самоубийства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Как собщили в полиции, 2 сентября по спецлинии "102" поступил вызов от местного жителя о том, что в многоэтажке, которая находится напротив, на балконе 9 этажа сидит мужчина.

"Немедленно прибыв на место происшествия капитан полиции Владимир Ковнацкий и сержант полиции Валентина Гавлинская Обуховского районного управления полиции вступили в диалог с мужчиной. Как выяснилось в разговоре, из-за семейных неурядиц 35-летний мужчина решил покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

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Отмечпется, что благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских мужчина был спасен и доставлен в местную больницу.

35-летний мужчина хотел прыгнуть с балкона 9-го этажа на Киевщине: его спасли полицейские 01
35-летний мужчина хотел прыгнуть с балкона 9-го этажа на Киевщине: его спасли полицейские 02
Фото: сайт полиции

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