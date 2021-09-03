Около 200 нацгвардейцев прибыли в Умань для обеспечения правопорядка при праздновании Рош ха-Шана, - НГУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НГУ.
"Гвардейцы совместно с полицейскими будут нести службу во время массового пребывания хасидов в Умани… Среди основных задач правоохранителей - обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов и недопущения любых правонарушений", - следует из сообщения.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу круглосуточно как на стационарных постах, так и на пеших маршрутах, будут патрулировать центр Умани и местность, прилегающую к озеру, где будут купаться паломники.
Кроме того, гвардейцы совместно с полицейскими обеспечивают безопасность в международном аэропорту "Борисполь" в дни массового прибытия паломников и после завершения празднования в дни отлета.