Около 200 нацгвардейцев прибыли в Умань для обеспечения правопорядка при праздновании Рош ха-Шана, - НГУ

Около 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины уже прибыли в г.Умань Черкасской области для круглосуточного обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования иудейского нового года (Рош ха-Шана).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НГУ.

"Гвардейцы совместно с полицейскими будут нести службу во время массового пребывания хасидов в Умани… Среди основных задач правоохранителей - обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов и недопущения любых правонарушений", - следует из сообщения.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу круглосуточно как на стационарных постах, так и на пеших маршрутах, будут патрулировать центр Умани и местность, прилегающую к озеру, где будут купаться паломники.

Кроме того, гвардейцы совместно с полицейскими обеспечивают безопасность в международном аэропорту "Борисполь" в дни массового прибытия паломников и после завершения празднования в дни отлета.

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