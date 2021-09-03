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Наемники РФ прятали элементы самодельного взрывного устройства для терактов на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Вблизи поселка Беловодск Старобельского района Луганской области обнаружили боевые средства поражения предназначались для изготовления самодельных взрывных устройств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, тайник оборудовали члены диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в Луганской области в 2014 году.

Во время подрыва моста в селе Евсуг в 2014 году двое террористов погибли. Третий продолжает вести подрывную деятельность против Украины в составе так называемой спецслужбы боевиков "МГБ ЛНР".

Набор средств поражения, найденных в тайнике, предназначался для изготовления самодельного взрывного устройства и совершения диверсионного акта на мирной территории Украины.

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Всего правоохранители изъяли из тайника:

- 4 кг тротила;
- 14 гранат Ф-1 и РГД-5, в том числе одну из бикфордовым шнуром;
- 5 гранатометным выстрелов ВОГ-25;
- 3 запала;
- 2 электродетонатора;
- почти 400 патронов различного калибра.

Ранее на Старобельщине возле села Парневое сотрудники СБУ обнаружили схрон наемников РФ, где хранились:

- 2 гранаты Ф-1;
- противотанковая граната ПГ-7;
- 0,2 кг пороха;
- 3 сигнальные мины СМ-320;
- почти 400 патронов.

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Наемники РФ прятали элементы самодельного взрывного устройства для терактов на Луганщине, - СБУ 01
Наемники РФ прятали элементы самодельного взрывного устройства для терактов на Луганщине, - СБУ 02
Наемники РФ прятали элементы самодельного взрывного устройства для терактов на Луганщине, - СБУ 03
Наемники РФ прятали элементы самодельного взрывного устройства для терактов на Луганщине, - СБУ 04

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