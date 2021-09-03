Наемники РФ прятали элементы самодельного взрывного устройства для терактов на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Вблизи поселка Беловодск Старобельского района Луганской области обнаружили боевые средства поражения предназначались для изготовления самодельных взрывных устройств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, тайник оборудовали члены диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в Луганской области в 2014 году.

Во время подрыва моста в селе Евсуг в 2014 году двое террористов погибли. Третий продолжает вести подрывную деятельность против Украины в составе так называемой спецслужбы боевиков "МГБ ЛНР".

Набор средств поражения, найденных в тайнике, предназначался для изготовления самодельного взрывного устройства и совершения диверсионного акта на мирной территории Украины.

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Всего правоохранители изъяли из тайника:



- 4 кг тротила;

- 14 гранат Ф-1 и РГД-5, в том числе одну из бикфордовым шнуром;

- 5 гранатометным выстрелов ВОГ-25;

- 3 запала;

- 2 электродетонатора;

- почти 400 патронов различного калибра.

Ранее на Старобельщине возле села Парневое сотрудники СБУ обнаружили схрон наемников РФ, где хранились:



- 2 гранаты Ф-1;

- противотанковая граната ПГ-7;

- 0,2 кг пороха;

- 3 сигнальные мины СМ-320;

- почти 400 патронов.

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