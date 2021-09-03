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Зеленскому в США подарили книгу "Легкая черепно-мозговая травма". ФОТО

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в США подарили книгу "Легкая черепно-мозговая травма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

В частности, книгу во время встречи Зеленского с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США ему вручила член Демократической партии Марси Каптур, которая представляет 9-й округ штата Огайо в Палате представителей США.

Книга "Легкая черепно-мозговая травма" - это руководство по лечению контузий. Оно является переводом американского учебника "Легкая черепно-мозговая травма. Реабилитационный инструментарий". Книгу издали за счет Американо-украинского медицинской фонда.

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Зеленскому в США подарили книгу Легкая черепно-мозговая травма 01
Зеленскому в США подарили книгу Легкая черепно-мозговая травма 02

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