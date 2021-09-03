Вспышку африканской чумы свиней расследуют на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители открыли уголовное производство в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Ее зафиксировали в Национальном природном парке "Слобожанский" Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

1 сентября около 19:00 полицию поступило сообщение об обнаружении на территории Национального природного парка "Слобожанский", расположенного вблизи с. Мурафа Богодуховского района, 9 голов мертвых свиней.

Работниками Краснокутской ветеринарной клиники отобраны образцы для проведения исследования. Согласно предварительному заключению, причиной смерти животных является африканская чума. Туши свиней ликвидированы силами работников ветеринарной клиники.

2 сентября через средства массовой информации население оповестили о мерах личной безопасности и меры по недопущению распространения болезни. Также в селе Мурафа проводятся подворовые обходы с целью выявления владельцев погибших животных и неучтенных голов свиней.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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