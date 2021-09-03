Новости Фото

Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

3 91816
2 сентября, гуманитарный груз, направленный Украиной для обеспечения безопасности границы Литовской республики, достиг места назначения и прошел все необходимые таможенные процедуры.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним более 48 тонн гуманитарной помощи было направлено 1 сентября из Украины в Литву. Ранее, 14 августа в Литву доставили еще 38 тонн груза. Это - первый и второй этапы помощи из трех запланированных, которую Украина направляет в соответствии с Указом Президента Украины и распоряжения Кабинета Министров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва решила построить четырехметровый забор на границе с Беларусью, а Лукашенко приказал "закрыть каждый метр границы" на юге и западе

Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ 01
Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ 02
Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ 03
Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ 04
Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ 05

Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

Топ комментарии

  • Alex Yustasu
    Ров копать и крокодилов туда. Кацап должен жить в брюхе крокодила в виде фарша
  • стакато
    И что это за груз, колючая проволока, противопехотные мины?
  • Cтарий Кінь
    Просто допомога вас не влаштовує? А вони нам допомагають ************.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости