"Требовали взятку в 13 тыс. долларов с невиновного", - следователю полиции Киевщины и его пособнику грозит до 10 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Установлено, что в 2020 году следователь полиции расследовал дело о похищении имущества и незаконного завладения автомобилем. Заявитель указывал на своего знакомого, однако достоверных доказательств возможного совершения им этих уголовных правонарушений следователь не нашел.
Тем не менее, милиционер потребовал у этого человека 13 тыс. долларов США, за что обещал не привлекать его к уголовной ответственности и закрыть производство.
Для осуществления дополнительного психологического давления следователь привлек бывшего полицейского, который непосредственно и получил всю сумму взятки.
Обвинительные акты в отношении обоих лиц направлены в суд для рассмотрения по существу (ч. 3 ст. 368 УК Украины по различным видам соучастия).
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, а следователю также грозит лишение права занимать должности в правоохранительных органах на срок до 3 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - ГБР.