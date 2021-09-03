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Под Луцком местный житель застрелил соседских собак, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция. ФОТОрепортаж

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Житель Луцкого района средь бела дня застрелил двух собак. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). Внимание! Материал не рекомендуется для просмотра лицам не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области

Сообщение об обнаружении двух застреленных собак полицейские получили вчера, около 18 часов, из с. Брище.

Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен местный 66-летний житель. Выстрелы он совершил из собственного зарегистрированного гладкоствольного ружья. Оружие и патроны к нему полицейские изъяли. Собак, которые принадлежали его соседям, отправили на исследование.

Сведения зарегистрировали в ЕРДР. Согласно законодательству, за такие действия предусмотрено от пяти до восьми лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными

Под Луцком местный житель застрелил соседских собак, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция 01
Под Луцком местный житель застрелил соседских собак, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция 02
Фото: сайт Нацполиции

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Топ комментарии

  • Leonidas 4503 5b487af2
    Еще не известно шо за сосед! Может они бросались на людей, не были привязаны итд. Вот и пристрелил от греха подальше, шоб ребека какого не загрызли.
  • Володимир Логойда
    Надо понимать обстоятельства. Скорее всего, это была необходимая оборона со стороны стрелка. Трупы "соседских" собак валяются на улице. Вот что собаки там делали ?????
    Собака должна быть на привязи. Если гуляет - с хозяином, на поводке и с намордником. Я считаю, надо законодательно прописать, что собака на улице без намордника и поводка - угроза окружающим и тот, кто её нейтрализует, не должен нести ответственности.
    Лично видел, как у нас в самом центре города, на пешеходной зоне (для Киева - это как-будто на Крещатике или Майдане было бы) два бульдога кидались на идущих со школы в кукольный театр первоклашек. Дети пищат от ужаса, училка маленькая, молоденькая, сама боится, а у собак аж пена изо рта. Мент стоит, говорю, стреляй, а он "а потом нам по ушам дадут, что патроны отстреляны, буду месяц кучу бумаг заполнять". И сам ничего не делал. Шли мужики, мы как-то вместе отогнали от детей тех собак . . . А если бы рядом нас не было, то кого-то и погрызли бы из мелюзги.

    Собака - источник повышенной опасности. Или намордник / поводок, или нейтрализация без этих соплей о защите животных + штраф хозяину за бардак где-то в районе 1-2 тысяч евро в эквиваленте, если по-другому не доходит.
  • Zero
    А сосед типа белый и пушистый.....однобокая подача информации.
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